Adanaspor dayanıklılık çalıştı – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    dayanıklılık çalıştı

    <a href="/index/adanaspor?id=81b8c5f1-9148-4234-96ff-5abdaf356245" class="" rel="tag">Adanaspor</a> dayanıklılık çalıştı
    , kendi sahasında Afyonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün yaptığı antrenmanla başladı. İdmanda dayanıklılık çalışması yapıldı. Hazırlıklar bugün de sürecek.
    1. 23.8.2018
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