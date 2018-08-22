Son müjde – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Son müjde

    Son müjde

    Giresun Başkanı , “Bütçemize göre iyi isimler aldık. Kadromuza son olarak 6 numara oynayacak birini katacağız” dedi.

    Spor Toto 1. Lig'de 6 puanla ilk iki haftayı zirvede kapatan 'da Başkan , taraftara son transfer müjdesini verdi. Üst düzey paralar vermediklerini kaydeden Bozbağ, "Bütçemize göre iyi isimler aldık. Kadromuza son olarak 6 numara oynayacak birini katacağız. Kulübü borçsuz görmek istiyorum. Şampiyonluk kadar değerli olan şey; borçsuzluktur" ifadelerini kullandı.

    TARAFTARA MESAJ VERDİ
    Lige moralli girmenin önemine vurgu yapan Bozbağ, gelecek hafta Elazığ'ı devirerek seriyi devam ettirmek istediklerini söyledi. Yeşil-beyazlı ekibin Başkanı, taraftarlara ise şu mesajı gönderdi: "Lütfen sadece iyi günde değil, kötü günde de takımlarına destek çıksınlar. Çünkü taraftarlık budur. Bizleri güzel günler bekliyor."
    1. 22.8.2018
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