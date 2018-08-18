Hatayspor, Kardemir Karabükspor'u 3-1 yendi – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Hatayspor, 'u 3-1 yendi

    Hatayspor, Kardemir Karabükspor'u 3-1 yendi

    1. Lig'in ikinci haftasında Hatayspor, sahasında 'u 3-1 yendi.

    Stat: Antakya Atatürk

    Hakemler: Kadir Sağlam, Baran Eraslan, Sezgin Çınar

    Hatayspor: Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karduman, , Kubilay Sönmez, , Wellington (Dk.88 Buğra Temel), (Dk.80 Hamza Gür), Caner Hüseyin Bağ (Dk.68 Dmytro), Murat Paluli, Sinan Kurumuş

    Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Ahmet Karadayı, , Abdullah Sezgin, , Emre Eser (Dk.46 Arif Bostancı), Fatih Kızılay (Dk. 55 Melih Arslan), , Batuhan Kurt, Cihan Aydın (Dk.46 Fatih Tultak), Berk Kervankıran

    Goller: Dk. 6 Selim Ilgaz, Dk. 14 Mesut Çaytemel (Penaltıdan), Dk. 50 Yılmaz Özeren (Hatayspor), Dk. 20 Yusuf Akbulut (Penaltıdan) ()

    Sarı kartlar: Dk.13 Berkay Yılmaz, Dk. 80 Can Sıkılmaz, Dk. 85 Arif Bostancı (Kardemir Karabükspor),

    1. 18.8.2018 19:28
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