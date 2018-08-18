Hatayspor, Kardemir Karabükspor'u 3-1 yendi
Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Hatayspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-1 yendi.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Baran Eraslan, Sezgin Çınar
Hatayspor: Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Yılmaz Özeren, Wellington (Dk.88 Buğra Temel), Selim Ilgaz (Dk.80 Hamza Gür), Caner Hüseyin Bağ (Dk.68 Dmytro), Murat Paluli, Sinan Kurumuş
Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Ahmet Karadayı, Berkay Yılmaz, Abdullah Sezgin, Can Sıkılmaz, Emre Eser (Dk.46 Arif Bostancı), Fatih Kızılay (Dk. 55 Melih Arslan), Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt, Cihan Aydın (Dk.46 Fatih Tultak), Berk Kervankıran
Goller: Dk. 6 Selim Ilgaz, Dk. 14 Mesut Çaytemel (Penaltıdan), Dk. 50 Yılmaz Özeren (Hatayspor), Dk. 20 Yusuf Akbulut (Penaltıdan) (Kardemir Karabükspor)
Sarı kartlar: Dk.13 Berkay Yılmaz, Dk. 80 Can Sıkılmaz, Dk. 85 Arif Bostancı (Kardemir Karabükspor),
- 18.8.2018 19:28
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Toplam 2
Yorum
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Toplam 5
Yorum
Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
Hatayspor, Kardemir Karabükspor'u 3-1 yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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