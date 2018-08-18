Boluspor’da moraller süper – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    ’da moraller süper

    Boluspor’da moraller süper
    GEÇEN sezon 'e çıkma fırsatını tepen , bu yıla oldukça moralli başladı. İlk hafta evinde Osmanlı'yı 1-0 yenen Yarenler, ikinci karşılaşmasında 'ı 2-1 devirdi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, ilk ikiye girip Süper Lig'i istediklerini söyledi.
    1. 18.8.2018
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