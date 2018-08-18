Bolu Beyi coştu – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Beyi coştu

    Bolu Beyi coştu
    SPOR Toto 1. Lig'in ikinci haftasında , deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 mağlup etti. 19. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Akabueze kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 0-1. 48'de Özgür Can düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 76'da Emre karşılaşmanın sokunun belirleyen isim oldu: 1-2.
    1. 18.8.2018
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