Adana Demirspor'dan örnek hareket – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    'dan örnek hareket

    <a href="/index/adana-demirspor?id=8a1f2b07-5c2f-4b97-a615-bfe2475b4abf" class="" rel="tag">Adana Demirspor</a>'dan örnek hareket
    1. Lig'in iddialı takımlarından , dün lösemi hastası bir taraftarını idmana davet etti. Mavi-lacivertlilerin, tesislerde ağırladığı Mehmet Rafik Demir, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Hayaline ulaşan 17 yaşındaki Mehmet, herkesle tek tek fotoğraf çektirdi.
    1. 17.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan örnek hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN