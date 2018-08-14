Eroğlu: Altınordu daha iyi olacak – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Eroğlu: Altınordu daha iyi olacak

    Eroğlu: Altınordu daha iyi olacak
    1. Lig'in ilk haftasında Balıkesir ile golsüz berabere kalan Altınordu gelecekten umutlu. , karşılaşmada pozitif bir görüntü sergilediklerini vurgulayıp, "Oyun karakterimiz oturmaya başladı ama bazı eksikliklerimiz var. Daha iyi ve daha güçlü bir takım konumuna yükseleceğiz" diye konuştu.

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    Gazişehir yenilgisiyle sezona başlayan 'da keyifler kaçtı. Mağlubiyeti eksiklere bağlayan teknik direktör , "Hem oyuncu hem de idman eksikliğimiz var. Sezona puanla başlamak isterdik ama olmadı. Bu kaybı telafi edeceğiz" dedi.
    1. 14.8.2018
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