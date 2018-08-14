Eroğlu: Altınordu daha iyi olacak
?DENİZLİSPOR'DA MORALLER ALT-ÜST
Gazişehir yenilgisiyle sezona başlayan Denizlispor'da keyifler kaçtı. Mağlubiyeti eksiklere bağlayan teknik direktör Osman Özköylü, "Hem oyuncu hem de idman eksikliğimiz var. Sezona puanla başlamak isterdik ama olmadı. Bu kaybı telafi edeceğiz" dedi.
- 14.8.2018
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
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