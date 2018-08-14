Boğa'dan mutlusu yok! İstanbulspor 4-3 Afyonspor – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Boğa'dan mutlusu yok! İstanbulspor 4-3 Afyonspor

    Boğa'dan mutlusu yok! İstanbulspor 4-3 Afyonspor

    İstanbulspor, öne geçtiği Afyonspor maçının son 10 dakikasınada kalesinde 3 gol görüp kabus yaşadı. Sarı-siyahlılar zor da olsa kazandı

    SPOR Toto 1. Lig'de ilk haftanın kapanış maçında İstanbulspor, evinde konuk ettiği Afjet Ayfonspor'u 4-3 mağlup etti.

    22'de Mehmet Sedef'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Boğalar, 32'de Muhammed Demirci'nin golüyle 2-0'ı yakaladı. 58'de Ali Dere ve 60'ta Barış Örücü'nün golleri ile skoru 'a getiren İstanbulspor, son 10 dakikada ise kabus yaşadı.

    Ligin yeni ekibi Afyon 82'de Ersel, 90+1'de Yener ve 90+4'te Oltan ile 3 gol bulsa da maçı çeviremedi.
    1. 14.8.2018
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