Boğa'dan mutlusu yok! İstanbulspor 4-3 Afyonspor
İstanbulspor, 4-0 öne geçtiği Afyonspor maçının son 10 dakikasınada kalesinde 3 gol görüp kabus yaşadı. Sarı-siyahlılar zor da olsa kazandı
22'de Mehmet Sedef'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Boğalar, 32'de Muhammed Demirci'nin golüyle 2-0'ı yakaladı. 58'de Ali Dere ve 60'ta Barış Örücü'nün golleri ile skoru 4-0'a getiren İstanbulspor, son 10 dakikada ise kabus yaşadı.
Ligin yeni ekibi Afyon 82'de Ersel, 90+1'de Yener ve 90+4'te Oltan ile 3 gol bulsa da maçı çeviremedi.
- 14.8.2018
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
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