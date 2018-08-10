Giresunspor Adama Ba ile anlaştı! Adama Ba Kimdir?
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Adama Ba ile anlaştı!

    Giresunspor Adama Ba ile anlaştı!

    1. Lig ekiplerinden , forması giyen Adama Ba ile anlaşmaya vardı.

    Geride bıraktığımız sezonu 47 puanla 11. sırada tamamlayan 1. Lig ekibi , kadrosunu forması giyen 27 yaşındaki Moritanyalı sağ açık Adama Ba ile iki yıllığına güçlendirdi.

    Geçtiğimiz sezon Gazişehir Gaziantep forması ile 14 maça çıkan Moritanyalı kanat oyuncusu, 2 gol 2 asist katkısında bulundu.

    ADAMA BA KİMDİR?

    Futbola Fransa'nın Brest ekibinde başlayan Adama Ba, kariyeri boyunca SC Bastia, FC Niort, AJ Auxerre ve Gazişehir Gaziantep gibi takımların formasını terletti. Kariyeri boyunca toplam 129 maça çıkıp, oynadığı takımlara 14 gol 7 asist katkısında bulunan genç oyuncu, Fransa Ligue 1'de 27 maça çıkarken 3 gol atıp, 2 asist yapma başarısı gösterdi.

    1. 10.8.2018 09:17
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