Giresunspor Adama Ba ile anlaştı!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Gazişehir Gaziantep forması giyen Adama Ba ile anlaşmaya vardı.
Geride bıraktığımız sezonu 47 puanla 11. sırada tamamlayan Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor, kadrosunu Gazişehir Gaziantep forması giyen 27 yaşındaki Moritanyalı sağ açık Adama Ba ile iki yıllığına güçlendirdi.
Geçtiğimiz sezon Gazişehir Gaziantep forması ile 14 maça çıkan Moritanyalı kanat oyuncusu, 2 gol 2 asist katkısında bulundu.
ADAMA BA KİMDİR?
Futbola Fransa'nın Brest ekibinde başlayan Adama Ba, kariyeri boyunca SC Bastia, FC Niort, AJ Auxerre ve Gazişehir Gaziantep gibi takımların formasını terletti. Kariyeri boyunca toplam 129 maça çıkıp, oynadığı takımlara 14 gol 7 asist katkısında bulunan genç oyuncu, Fransa Ligue 1'de 27 maça çıkarken 3 gol atıp, 2 asist yapma başarısı gösterdi.
- 10.8.2018 09:17
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Brezilya’ya dönüyor
Toplam 1
Yorum
Mustantik G.sarayın problemi Maicon değilki, orta saha ve Fegholi ile Belhanda.nın takıma takım savunmasına katkısı olmaması.
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Başakşehir Burnley'i salladı ama yıkımadı!
Toplam 1
Yorum
ercisli AVCI avrupa kupalarını önemsemiyor zira geçen senede aynıydı madem öyle gitmeyin kupalarada büyük takımlar gitsin yani şimdi nedir bu
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Tolga Ciğerci elde kaldı
Toplam 2
Yorum
GS ın işi zor Acemi ve bilgisizlerden oluşan yönetici kadrosunun eseri. Ne satmasını ne de almasını bilmiyorlar Bir de önceden alınanları beğenmezler.
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