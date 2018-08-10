Elazığspor'dan iki imza birden
Elazığspor'un U-21 futbol takımında forma giyen Moussa Bagayoko ve İdrissa Diarra ile profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanarak 3 yıllığına anlaşma sağlandı.
- 10.8.2018 10:07
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Serdar Gürler: Bu formayı giydim diye Müslümanlıktan çıkmış mı sayılırım?
Toplam 12
Yorum
halo serdarı kınayan arkadaşlar , youtube de bi gezinti yapsınlar kimler neler giymiş bi görsünler..
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Brezilya’ya dönüyor
Toplam 1
Yorum
Mustantik G.sarayın problemi Maicon değilki, orta saha ve Fegholi ile Belhanda.nın takıma takım savunmasına katkısı olmaması.
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Serdar Gürler: Bu formayı giydim diye Müslümanlıktan çıkmış mı sayılırım?
Toplam 12
Yorum
ercisli formadan dolayı seni eleştirenler bi kendilerine iyice bi baksınlar müslümanlıkla alakaları varmı anca klavye kabadayılığı yaparlar
Elazığspor'dan iki imza birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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