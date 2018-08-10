Elazığspor'da Bagayoko ve Diarra ile 3 yıllık sözleşme imzalandı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    'dan iki imza birden

    <a href="/index/elazigspor?id=15d68c0d-7326-4a2f-8b39-c00143ddd65f" class="" rel="tag">Elazığspor</a>'dan iki imza birden

    'un U-21 takımında forma giyen ve ile profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanarak 3 yıllığına anlaşma sağlandı.

    kulubünden yapılan açıklamada;"2017-2018 sezonunda U-21 takımımızda forma giyen ve ile profesyonel futbolcu sözleşmesi imzaladık.Transfer komitemizin her iki futbolcuyla yaptığı görüşmeler sonucunda 3 yıllık sözleşme imzalandı. ve 'ya bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz"denildi.
    1. 10.8.2018 10:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan iki imza birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN