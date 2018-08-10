Bedirhan’ın gözü A Milli takım’da – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Bedirhan’ın gözü A Milli takım’da

    Bedirhan’ın gözü A Milli takım’da
    ESKİŞEHİRSPOR'UN 19 yaşındaki genç sağ beki Bedirhan Altunbaş, hedeflerinin kesinlikle olduğunu ve kendisinin de bu hedef için elinden geleni yapacağını söyledi. Es-Es'in alt yapısından yetişen başarılı futbolcu, milli düzeyde sağ bekte yaşanan sıkıntılar için, "Çalışırsam sağ bek sıkıntısını çözeceğime inanıyorum" diye iddialı konuştu. Geçen sezon 15 maçta görev alan yetenekli futbolcu, "Takımda genç oyuncu olmanın dezavantajı biraz tecrübe eksikliği oluyor. Ağabeylerimiz de bunu bizlerle konuşup hallediyor. Avantajı ise daha çok koşuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 10.8.2018
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