Adanaspor'dan 2 transfer – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    'dan 2 transfer

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    1. Lig ekiplerinden , futbolcular ve 'ı kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta sahada görev yapan oyunculardan 25 yaşındaki ile 2, 22 yaşındaki ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı.

    Açıklamada, 'ün en son 'da, 'ın ise 'da forma giydiği hatırlatıldı.

    Öte yandan, ligin ilk haftasında yarın Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk edecek , yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

    Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

    1. 10.8.2018 21:44
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