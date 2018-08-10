Adanaspor'dan 2 transfer
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, futbolcular Andaç Güleryüz ve Yüksel Şişman'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta sahada görev yapan oyunculardan 25 yaşındaki Andaç Güleryüz ile 2, 22 yaşındaki Yüksel Şişman ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, Andaç Güleryüz'ün en son Eskişehirspor'da, Yüksel Şişman'ın ise Trabzonspor'da forma giydiği hatırlatıldı.
Öte yandan, ligin ilk haftasında yarın Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk edecek Adanaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
- 10.8.2018 21:44
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Toplam 4
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FB'Lİ Bitane anlayan adam çıktı. Diğer yorum yapanların FB'li olduğunu düşünmüyorum.
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Toplam 5
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Bahadır Gelsin artık ospina transfer süresi bitecek hâlâ gelemedi arkadaş tolgaya kalırsa kalemiz Beşiktaşlı taraftarlar olarak kanserden ölürüz
Adanaspor'dan 2 transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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