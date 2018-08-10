Kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta sahada görev yapan oyunculardan 25 yaşındaki Andaç Güleryüz ile 2, 22 yaşındaki Yüksel Şişman ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, Andaç Güleryüz'ün en son Eskişehirspor'da, Yüksel Şişman'ın ise Trabzonspor'da forma giydiği hatırlatıldı.

Öte yandan, ligin ilk haftasında yarın Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk edecek Adanaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.