Enes Kubat Altınordu’da – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    <a href="/index/enes-kubat?id=51928634-b9fb-4145-857b-b39a96a8eaaa" class="" rel="tag">Enes Kubat</a> <a href="/index/altinordu?id=e89874bc-5cec-4c0d-9054-339eb653e1db" class="" rel="tag">Altınordu</a>’da
    1. Lig ekiplerinden , Ankaragücü ile yollarını ayıran 'ı renklerine kattı. Ege ekibinden yapılan açıklamada 24 yaşındaki orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Örnek bir kulübe geldiğini söyleyen Enes, "Elimden geleni yapacağım" dedi.
    1. 9.8.2018
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