Mehmet’te kırık var – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Mehmet’te kırık var

    Mehmet’te kırık var
    'un, Bucaspor'la oynadığı hazırlık maçında sakatlanan 'in kaval kemiğinde kırık tespit edildi. Ayağı alçıya alınan 18 yaşındaki genç futbolcu, 4 ay yeşil sahalardan uzak kalacak. Başkan Bülent Baygeldi, Mehmet'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
    1. 7.8.2018
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