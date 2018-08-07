Dimov Yarenler’de – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Dimov Yarenler’de

    Dimov Yarenler’de

    , daha önce ve formalarını da giyen 29 yaşındaki Bulgar stoper ’la anlaşma sağladı.

    çalışmalarını sürdüren , savunmasına tanıdık bir takviye yapıyor. Kırmızı- beyazlılar, ülkemizde daha önce Denizlispor ve Manisaspor formalarıyla boy gösteren 29 yaşındaki stoper 'la anlaştı. Geçtiğimiz sezona Manisaspor'da başlayan Bulgar savunmacı, devre arasında Bulgar ekibi Cherno More Varna'nın yolunun tutmuştu. Sezonu 30 maçta 3 golle kapatan Dimov'un, kısa süre içerisinde 'ye gelerek resmi imzayı atacağı öğrenildi. Tecrübeli oyuncu ve Tikva'da da oynadı.
    1. 7.8.2018
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