Denizlispor’da söz Özköylü’nün
Denizlispor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ligde ilk 2'yi zorlayacaklarını söyledi.
Denizlispor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ligde ilk 2'yi zorlayacaklarını söyledi. Süper Lig için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Şu anda bazı eksiklerimiz var. Ancak düşündüğümüz, planladığımız mevkileri doğru oyuncularla tamamladığımız takdirde bu ligde adından söz ettiren iddialı bir takım olacağız" açıklamasını yaptı.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
Denizlispor’da söz Özköylü’nün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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