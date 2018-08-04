Denizlispor’da söz Özköylü’nün – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Denizlispor’da söz Özköylü’nün

    Denizlispor’da söz Özköylü’nün

    Denizlispor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ligde ilk 2'yi zorlayacaklarını söyledi.

    Denizlispor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ligde ilk 2'yi zorlayacaklarını söyledi. için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Şu anda bazı eksiklerimiz var. Ancak düşündüğümüz, planladığımız mevkileri doğru oyuncularla tamamladığımız takdirde bu ligde adından söz ettiren iddialı bir takım olacağız" açıklamasını yaptı.

    1. 4.8.2018
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