Denizlispor’da söz Özköylü’nün

Denizlispor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ligde ilk 2'yi zorlayacaklarını söyledi. Süper Lig için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Şu anda bazı eksiklerimiz var. Ancak düşündüğümüz, planladığımız mevkileri doğru oyuncularla tamamladığımız takdirde bu ligde adından söz ettiren iddialı bir takım olacağız" açıklamasını yaptı.