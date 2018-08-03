Taraftarlardan Başkan Kzım Kurt’a teşekkür ziyareti
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HEPSİ
    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Taraftarlardan Başkan Kzım Kurt’a teşekkür ziyareti

    Taraftarlardan Başkan Kzım Kurt’a teşekkür ziyareti

    Odunpazarı Belediye Başkanı , () üyeleriyle bir araya geldi.

    Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen görüşmede üyeleri Başkan Kurt'un her zaman 'un yanında olduğunu söyleyerek 'a maddi ve manevi destek sağladığı için kendisine teşekkür etti. Komite üyeleri seçilmişler içinde ilk ziyareti 'a gerçekleştirdiklerini belirterek Başkan Kurt'u her kongrede ve Eskişehirspor'un her maçında takımı yalnız bırakmadığı için de tebrik etti. Yaklaşık 25 kişilik bir komite oluşturduklarını belirten üyeleri, komitenin içinde akademisyenler avukatlar, öğretmenler, doktorlar, iş adamları, şirket yöneticilerinde bulunduğunu belirtti.


    Eskişehir üyelerinin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Eskişehirspor'un en büyük destekçisinin taraftarlar olduğunu ifade etti. Eskişehirspor taraftarının 'de hatta dünyada sayılı taraftar gruplarından birisi olduğunu belirten Kurt, 'O Sene Bu Sene' sloganıyla bu sezon şampiyon olacaklarını söyledi.
    Eskişehirspor'a destek olmak adına izin verildiği takdirde stadyum için yıllık 5 milyon maliyeti olan bakım işlerini belediye olarak üstlenebileceğini söyledi. ayrıca Eskişehirspor'a bağışlanması şartı ile şu an Odunpazarı Belediyesi'nin kiracısı olan ve sözleşme bitimine 3 senesi kalan bir benzin istasyonu için kira sözleşmesini uzatma sözü verdi. Bu iki desteğin bile kulübe 10 milyon 'den fazla kaynak sağlayabileceğini ifade etti.
    Ziyaret sonunda ETK üyeleri Başkan Kurt'a Eskişehirspor'a verdiği desteklerden dolay plaket takdim etti.

    1. 3.8.2018 15:20
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