Taraftarlardan Başkan Kzım Kurt’a teşekkür ziyareti

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen görüşmede ETK üyeleri Başkan Kurt'un her zaman Eskişehirspor'un yanında olduğunu söyleyerek Eskişehirspor'a maddi ve manevi destek sağladığı için kendisine teşekkür etti. Komite üyeleri seçilmişler içinde ilk ziyareti Kazım Kurt'a gerçekleştirdiklerini belirterek Başkan Kurt'u her kongrede ve Eskişehirspor'un her maçında takımı yalnız bırakmadığı için de tebrik etti. Yaklaşık 25 kişilik bir komite oluşturduklarını belirten ETK üyeleri, komitenin içinde akademisyenler avukatlar, öğretmenler, doktorlar, iş adamları, şirket yöneticilerinde bulunduğunu belirtti.



Eskişehir Taraftar Komitesi üyelerinin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Eskişehirspor'un en büyük destekçisinin taraftarlar olduğunu ifade etti. Eskişehirspor taraftarının Türkiye'de hatta dünyada sayılı taraftar gruplarından birisi olduğunu belirten Kurt, 'O Sene Bu Sene' sloganıyla bu sezon şampiyon olacaklarını söyledi.

Eskişehirspor'a destek olmak adına izin verildiği takdirde stadyum için yıllık 5 milyon TL maliyeti olan bakım işlerini belediye olarak üstlenebileceğini söyledi. Kazım Kurt ayrıca Eskişehirspor'a bağışlanması şartı ile şu an Odunpazarı Belediyesi'nin kiracısı olan ve sözleşme bitimine 3 senesi kalan bir benzin istasyonu için kira sözleşmesini uzatma sözü verdi. Bu iki desteğin bile kulübe 10 milyon TL'den fazla kaynak sağlayabileceğini ifade etti.

Ziyaret sonunda ETK üyeleri Başkan Kurt'a Eskişehirspor'a verdiği desteklerden dolay plaket takdim etti.