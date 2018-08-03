İstanbulspor, Alperen Doğan'ı transfer etti – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    , 'ı transfer etti

    İstanbulspor, Alperen Doğan'ı transfer etti

    1. Lig ekiplerinden , sağ kanat oyuncusu 'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

    Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 2020-2021 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

    Geçtiğimiz sezonu 'nde tamamlayan , 21 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.


    1. 3.8.2018 18:43
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