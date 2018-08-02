Denizlispor, Tonia Tisdell ile 1 yıllık sözleşme imzaladı – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    , ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

    Denizlispor, Tonia Tisdell ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

    1. Lig ekiplerinden , 'nde kiralık oynayan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulüpten alınan bilgiye göre, 'in transferi konusunda görüşme yapan yönetimi, resmi işlemleri tamamlayarak 26 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kadrosuna kattı.

    Denizlispor Kulubü Başkanı Mustafa Üstek, transfere ilişkin yaptığı değerlendirmede, ve 'da da oynayan Liberyalı futbolcuyu renklerine bağladıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

    Denizlispor'un yeni transferleriyle güzel bir futbol izlettireceğini belirten Üstek, cumartesi günü Afjet Afyonspor ile oynayacakları sezon açılış maçında tüm taraftarları stada beklediklerini belirtti.

    1. 2.8.2018 19:15
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