Denizlispor, Tonia Tisdell ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, MKE Ankaragücü'nde kiralık oynayan Tonia Tisdell ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten alınan bilgiye göre, Tonia Tisdell'in transferi konusunda görüşme yapan Denizlispor yönetimi, resmi işlemleri tamamlayarak 26 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kadrosuna kattı.
Denizlispor Kulubü Başkanı Mustafa Üstek, transfere ilişkin yaptığı değerlendirmede, MKE Ankaragücü ve Osmanlıspor'da da oynayan Liberyalı futbolcuyu renklerine bağladıkları için mutlu olduklarını kaydetti.
Denizlispor'un yeni transferleriyle güzel bir futbol izlettireceğini belirten Üstek, cumartesi günü Afjet Afyonspor ile oynayacakları sezon açılış maçında tüm taraftarları stada beklediklerini belirtti.
- 2.8.2018 19:15
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
Denizlispor, Tonia Tisdell ile 1 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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