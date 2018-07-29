Giresunspor, son olarak Karabük'te oynayan Ergin Keleş'ye 1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferinde emeği geçenlere teşekkür eden 31 yaşındaki forvet, "Böylesine güzel bir camiaya gelmekten dolayıda son derecede mutluyum" diye konuştu.