Ergın Keleş Giresunspor’da – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Ergın Keleş ’da

    Ergın Keleş Giresunspor’da

    , son olarak 'te oynayan 'ye 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    , son olarak 'te oynayan 'ye 1 yıllık sözleşme imzaladı. emeği geçenlere teşekkür eden 31 yaşındaki forvet, "Böylesine güzel bir camiaya gelmekten dolayıda son derecede mutluyum" diye konuştu.

    1. 29.7.2018
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