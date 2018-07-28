Leandrinho Ümraniye’de

Ümraniyespor, Brezilyalı forvet oyuncusu Leandro Barrios Rita'yla anlaştı. Kulübten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Leandrinho ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." denildi. 32 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de daha önce Denizlispor, Demir Grup Sivasspor ve K. Karabük formalarını giydi.