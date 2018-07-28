Leandrinho Ümraniye’de
Ümraniyespor, Brezilyalı forvet oyuncusu Leandro Barrios Rita'yla anlaştı.
Ümraniyespor, Brezilyalı forvet oyuncusu Leandro Barrios Rita'yla anlaştı. Kulübten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Leandrinho ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." denildi. 32 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de daha önce Denizlispor, Demir Grup Sivasspor ve K. Karabük formalarını giydi.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
Leandrinho Ümraniye’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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