Leandrinho Ümraniye’de – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Leandrinho Ümraniye’de

    Leandrinho Ümraniye’de

    , Brezilyalı forvet oyuncusu 'yla anlaştı.

    , Brezilyalı forvet oyuncusu 'yla anlaştı. Kulübten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Leandrinho ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." denildi. 32 yaşındaki oyuncu, 'de daha önce Denizlispor, Demir Grup ve K. formalarını giydi.

    1. 28.7.2018
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