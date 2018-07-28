Es Es ve Türkiye kazanacak
Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa altyapıya önem verdiklerini belirtti.
Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa altyapıya önem verdiklerini belirtti. Çapa, "Altyapıdan 10 futbolcu kadromuzda. Bir kaçı ile yola devam edeceğiz. Onları kazanırken sadece Eskişehir değil Türk futbolu da kazanacak. Bedirhan ligi taşıyan 13-14 oyuncudan birisiydi. Genç yetenekler güç verecek" diye konuştu.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
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