Es Es ve Türkiye kazanacak – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Es Es ve kazanacak

    Es Es ve Türkiye kazanacak

    Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa altyapıya önem verdiklerini belirtti.

    Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa altyapıya önem verdiklerini belirtti. Çapa, "Altyapıdan 10 futbolcu kadromuzda. Bir kaçı ile yola devam edeceğiz. Onları kazanırken sadece Eskişehir değil Türk futbolu da kazanacak. Bedirhan ligi taşıyan 13-14 oyuncudan birisiydi. Genç yetenekler güç verecek" diye konuştu.

    1. 28.7.2018
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