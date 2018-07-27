Landel ve Abdülkadir Giresunspor’da
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Landel ve Abdülkadir Giresunspor’da

    Landel ve Abdülkadir Giresunspor’da

    Giresunspor, orta sahasını Michel Landel ve ile güçlendirdi.

    Bir süredir orta saha oyuncusu Landel ve kulübü ile görüşme halinde olan Giresunspor, tecrübeli futbolcuyla iki senelik, Ankaragücü'nden ise ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
    Giresunspor Kulüp Başkanı , yaptığı açıklamada "Landel çok tecrübeli ve deneyimine sahip bir oyuncu. Abdülkadir de bildiğimiz başarılı bir oyuncu, her ikisinin de Giresunspor'da başarılı olacağından eminim. Yaptığımız bu anlaşma her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun" dedi.
    Landel daha önce Orduspor, , Aytemiz Alanyaspor'da, Abdülkadir Kayalı ise , , , ve Orduspor takımlarında forma giydi.

    1. 27.7.2018 15:29
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