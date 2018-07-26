(Görüntülü) Kardemir Karabükspor'a Kamerunlu forvet – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    (Görüntülü) 'a Kamerunlu forvet

    (Görüntülü) Kardemir Karabükspor'a Kamerunlu forvet

    1'inci Lig ekiplerinden , Kamerunlu forvet ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    1'inci Lig ekiplerinden , Kamerunlu forvet ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kardemir Karabükspor, 'ın Debrecen takımında forma giyen Justin Mengolo'yu kadrosuna kattı. Mengolo, Karabük'e gelerek kulüp binasında düzenlenen törenle 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

    ?Kardemir Karabükspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Mengolo, Çok teklif vardı ama buraya geldim. Buranın taraftarlarını çok sevdim. Sosyal medyada yazıyorlar. Bu benim için mutluluk verici'' dedi.

    ?Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Öztürk ise ''Kendisini ispat etmiş bir futbolcu. Takıma katkı vereceğinden eminiz. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olur inşallah diye konuştu.

    1. 26.7.2018 19:29
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