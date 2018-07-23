Etoundi imzaya kaldı – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Etoundi imzaya kaldı

    Etoundi imzaya kaldı

    öncesi golcüsü 'u Gazişehir'e kaptıran , boşluğunu 'den bir isimle dolduruyor.

    öncesi golcüsü 'u Gazişehir'e kaptıran , boşluğunu 'den bir isimle dolduruyor. Yarenler, uzun süredir görüşme halinde olduğu Franck Etoundi ile prensipte anlaşma sağladı. Geçen sezon 'de forması giyen 28 yaşındaki santrfor, 11 karşılaşmada 1 gol kaydetmeyi başarmıştı. teknik direktörü Sait Karafırtınalar, daha önce ekiplerinden Zürih, St. Gallen ve Neuchatel'de forma giyen tecrübeli oyuncuyla anlaştıklarını doğruladı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Etoundi'nin 1-2 gün içerisinde Bolu'da olacağını ifade etti. Kamerunlu golcü, son olarak Denizlispor'un gündemine gelmiş fakat anlaşma sağlanmamıştı.

    1. 23.7.2018
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