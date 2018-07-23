Etoundi imzaya kaldı
Yeni sezon öncesi golcüsü Rydell Poepon'u Gazişehir'e kaptıran Boluspor, boşluğunu Süper Lig'den bir isimle dolduruyor.
Yeni sezon öncesi golcüsü Rydell Poepon'u Gazişehir'e kaptıran Boluspor, boşluğunu Süper Lig'den bir isimle dolduruyor. Yarenler, uzun süredir görüşme halinde olduğu Franck Etoundi ile prensipte anlaşma sağladı. Geçen sezon Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen 28 yaşındaki santrfor, 11 karşılaşmada 1 gol kaydetmeyi başarmıştı. Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar, daha önce İsviçre ekiplerinden Zürih, St. Gallen ve Neuchatel'de forma giyen tecrübeli oyuncuyla anlaştıklarını doğruladı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Etoundi'nin 1-2 gün içerisinde Bolu'da olacağını ifade etti. Kamerunlu golcü, son olarak Denizlispor'un gündemine gelmiş fakat anlaşma sağlanmamıştı.
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