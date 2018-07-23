Karabük’e Kamerunlu kanat – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Karabük’e kanat

    Karabük’e Kamerunlu kanat

    , sağ kanat ile görüşmelere başladı.

    , sağ kanat ile görüşmelere başladı. Kırmızı-mavililer, son olarak 'ın Debrecen takımında görev yapan 25 yaşındaki oyuncuyu 'a getirdi. Mengolo, geçen sezon 22 karşılaşmada 5 gol kaydetmişti.

    1. 23.7.2018
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