Altay tercihini zirveden yaptı
Kadrosunu sil baştan yapan ve 10 transfere imza attıran Altay, geçen sezon üst sıralarda yer alan takımların yerlilerine yöneldi.
Kadrosunu sil baştan yapan ve 10 transfere imza attıran Altay, geçen sezon üst sıralarda yer alan takımların yerlilerine yöneldi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'e çıkan A.Gücü'nden Gençer Cansev, Erzurum'dan Metin Yüksel ile Erman Bulucu ve play-off finalisti Gazişehir Gaziantep'ten Yasin Palaz ile Özgür Özkaya'yı kadrosuna kattı.
- 23.7.2018
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