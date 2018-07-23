Altay tercihini zirveden yaptı – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    tercihini zirveden yaptı

    <a href="/index/altay?id=19306751-aa54-42da-9e6c-cf2d601e3b42" class="" rel="tag">Altay</a> tercihini zirveden yaptı

    Kadrosunu yapan ve 10 transfere imza attıran , geçen sezon üst sıralarda yer alan takımların yerlilerine yöneldi.

    Kadrosunu yapan ve 10 transfere imza attıran , geçen sezon üst sıralarda yer alan takımların yerlilerine yöneldi. Siyah-beyazlılar, 'e çıkan A.Gücü'nden Gençer Cansev, 'dan Metin Yüksel ile Erman Bulucu ve play-off finalisti Gazişehir Gaziantep'ten Yasin Palaz ile 'yı kadrosuna kattı.

    1. 23.7.2018
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