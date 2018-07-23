Kadrosunu sil baştan yapan ve 10 transfere imza attıran Altay, geçen sezon üst sıralarda yer alan takımların yerlilerine yöneldi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'e çıkan A.Gücü'nden Gençer Cansev, Erzurum'dan Metin Yüksel ile Erman Bulucu ve play-off finalisti Gazişehir Gaziantep'ten Yasin Palaz ile Özgür Özkaya'yı kadrosuna kattı.