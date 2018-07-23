Kralın dönüşü – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Kralın dönüşü

    Kralın dönüşü

    Demir, iki kez krallık tacını takan eski golcüsü ’yi kadrosuna katıyor. 34 yaşındaki Beninli santrforun Cuma günü ’da olacağı öğrenildi

    hızlı ekibi Demirspor, transferde bombayı patlattı. Eski golcüsü 'yi takıma döndürmek için uzun süredir kulübü Apoel Nikosia ile görüşme halinde olan Mavi Şimşekler, ekibiyle 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. 'in 34 yaşındaki Beninli golcüye de 2 yıl için 1 milyon euro ödeyeceği kaydedildi. İki kulübün arasında yapılan anlaşmaya göre Pote, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Apoel'in 26 Temmuz'daki Flora karşılaşmasında son kez görev yapacak.

    YERİNE İRANLI FORVET GELDİ
    ekibine bu maçla veda edecek tecrübeli golcünün Cuma günü 'da olması bekleniyor. Öte yandan Heerenveen'in milli golcüsü Reza Ghoochannejhad ile anlaşma sağladığını açıklayan Apoel, Pote'nin boşluğunu da doldurdu. Adana Demirspor formasıyla 2015- 16'da 23 ve 2016-17'de 24 kez rakip ağları sarsan Pote, iki sezon üst üste krallıkta zirveye oturmuştu. Daha sonra Apoel'e transfer olan 34 yaşındaki golcü, Şampiyonlar Ligi'nde de sahne alırken; toplam 36 maçta 13 golle oynadı.
    1. 23.7.2018
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