Kralın dönüşü
Adana Demir, iki kez krallık tacını takan eski golcüsü Mickael Pote’yi kadrosuna katıyor. 34 yaşındaki Beninli santrforun Cuma günü Adana’da olacağı öğrenildi
YERİNE İRANLI FORVET GELDİ
Kıbrıs Rum ekibine bu maçla veda edecek tecrübeli golcünün Cuma günü Adana'da olması bekleniyor. Öte yandan Heerenveen'in İranlı milli golcüsü Reza Ghoochannejhad ile anlaşma sağladığını açıklayan Apoel, Pote'nin boşluğunu da doldurdu. Adana Demirspor formasıyla 2015- 16'da 23 ve 2016-17'de 24 kez rakip ağları sarsan Pote, iki sezon üst üste krallıkta zirveye oturmuştu. Daha sonra Apoel'e transfer olan 34 yaşındaki golcü, Şampiyonlar Ligi'nde de sahne alırken; toplam 36 maçta 13 golle oynadı.
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