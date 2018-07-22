Pote yuvaya dönüyor – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Pote yuvaya dönüyor

    Pote yuvaya dönüyor
    2015-16 ve 2016-17'da forması giyen Mickael Pote yuvaya dönüyor. 33 yaşındaki Beninli forvet, geçtiğimiz sezonun başında Demirspor ile yollarını ayırarak ekibi Nicosia'ya gitmişti. APOEL'de 36 müsabakaya çıkan Pote, 13 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon da APOEL ile Devler Ligi ön elemesinde boy gösteren Pote, takımının Suduva ile yaptığı iki maçta da oynadı ve 1 gol attı. Pote'nin yarın imza atması bekleniyor.
    1. 22.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pote yuvaya dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN