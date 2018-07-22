Giresun doludizgin
Giresunspor, Sancaktepe’den Bahadır Erol’u 3 yıllığına renklerine kattı. Yeni hedef, Hearts’la yollarını ayıran Ganalı Prince Buaben
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Karadeniz temsilcisinin, yaptığı sol bek transferinden sonra gözünü İskoçya'ya çevirdiği öğrenildi. Geçen sezon İskoçya Premiership ekibi Hearts forması giyen Prince Buaben ile görüşen yönetimin oyuncuyla anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. 30 yaşındaki Ganalı orta saha geçen sezon 22 karşılaşmada forma giydi.
Ganalı Prince Buaben'in Hearts ile kontratı sona erdi ve şu anda bonservisi elinde. 30'luk oyuncunun birkaç güne gelmesi bekleniyor.
- 22.7.2018
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
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