Giresun doludizgin – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Giresun doludizgin

    Giresun doludizgin

    Giresunspor, Sancaktepe’den ’u 3 yıllığına renklerine kattı. Yeni hedef, Hearts’la yollarını ayıran

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, geçen sezon Sancaktepe'de forma giyen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki sol bek, geçen sezon 2. Lig 'ta 30 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol kaydetti. Giresun Başkanı , transferin camiaya hayırlı olmasını dilerken, yeni sezon için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

    GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
    temsilcisinin, yaptığı sol bek transferinden sonra gözünü İskoçya'ya çevirdiği öğrenildi. Geçen sezon İskoçya Premiership ekibi Hearts forması giyen Prince Buaben ile görüşen yönetimin oyuncuyla anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. 30 yaşındaki Ganalı orta saha geçen sezon 22 karşılaşmada forma giydi.

    'in Hearts ile kontratı sona erdi ve şu anda bonservisi elinde. 30'luk oyuncunun birkaç güne gelmesi bekleniyor.
    1. 22.7.2018
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