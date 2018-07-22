Geçen sezonu 12. sırada tamamlayarak beklentilerin uzağında kalan Adanaspor, hücum hattına iki takviye yaptı. Gol sorunu çekmek istemeyen turuncu- beyazlılar, son olarak Güney Kore ekibi Dragons'ta oynayan 32 yaşındaki santrfor Robert Feczesin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 1.87'lik Macar golcü, kariyerinde 378 resmi müsabakaya çıkarak, 97 kez ağları sarstı ve 41 asist yaptı. Feczesin'in; Devler Ligi, tecrübesi de bulunuyor.



İLERİDE ÜÇ BÖLGEDE OYNUYOR

Adanaspor'un 2 yıllığına anlaşmaya vardığı diğer isim olan Claudiu Bumba ise geçen sezona Dinamo Bükreş'te başladı. 24 yaşındaki futbolcu Rumen futbolcu ardından ülkesinin Concordia Chiajna takımına bedelsiz gitti. Geçen sezon 29 maçta forma giyen Bumba; 7 gol, 5 asistle oynadı. Rumen yıldız; forvet arkası, sağ kanat ve sol kanatta görev yapabiliyor. 1.75 boyundaki futbolcu, hızı, tekniği ve arkadaşlarına yaptığı asistleriyle ön plana çıkıyor.

Feczesin (üstte) ve Bumba (sağda), resmi imzalarını İstanbul'da bir araya geldikleri yöneticilerle attı. İki isim yarın kampa katılacak.