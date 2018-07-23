Buca’da kriz sürüyor – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Buca’da kriz sürüyor

    Buca’da kriz sürüyor

    Tarihinin en zor günlerini geçiren ve 5 gündür idman yapamayan 'da, tesislerin 90 bin TL yüzünden elektrik ve suyu kesildi.

    Tarihinin en zor günlerini geçiren ve 5 gündür idman yapamayan 'da, tesislerin 90 bin TL yüzünden elektrik ve suyu kesildi. Teknik direktör Yüksel Kepoğlu, "Bu şartlar altında ekip olarak görevimize devam edemeyiz" diyerek istifa sinyali verdi.

    1. 23.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Buca’da kriz sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN