Buca’da kriz sürüyor

Tarihinin en zor günlerini geçiren ve 5 gündür idman yapamayan Bucaspor'da, tesislerin 90 bin TL borç yüzünden elektrik ve suyu kesildi. Teknik direktör Yüksel Kepoğlu, "Bu şartlar altında ekip olarak görevimize devam edemeyiz" diyerek istifa sinyali verdi.