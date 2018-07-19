İşte Adana Demirspor'un 2018-2019 sezonu formaları – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    İşte 'un 2018-2019 sezonu formaları

    İşte Adana Demirspor'un 2018-2019 sezonu formaları

    Spor Toto 1. Lig ekibi 'un yeni sezon formaları belli oldu.

    Mavi-lacivertli kulüp resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 2018-2019 sezonunda takımın yeni formalarını taraftarlara tanıttı.

    İşte yeni formalar...






    1. 19.7.2018 14:40
    2. Güncelleme: 19.7.2018 14:45
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