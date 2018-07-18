Hatayspor, Elazığspor ile hazırlık maçı yapacak
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    , ile hazırlık maçı yapacak

    Hatayspor, Elazığspor ile hazırlık maçı yapacak

    1. Lig’in yeni ekibi , yarın ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

    , yeni sezon hazırlıklarını 'da yaptığı kamp ile sürdürüyor. Hatay temsilcisi, kamp döneminin ikinci hazırlık maçında 19 Temmuz Perşembe günü ile karşı karşıya gelecek.
    İlk hazırlık maçını temsilcisi ile yapan ve rakibi ile 1-1 berabere kalan bordo-beyazlı ekipte Teknik Direktör İlhan Palut, hazırlık maçlarının takımın eksiklerini görmek ve bunları iyileştirmek adına önem taşıdığını söyledi.
    Bordo-beyaz renklere sahip iki takımının karşılaşacağı mücadele yarın 17.30'da başlayacak.
    1. 18.7.2018 16:01
    2. Güncelleme: 19.7.2018 10:56
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