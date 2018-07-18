Hatayspor, Elazığspor ile hazırlık maçı yapacak
Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Hatayspor, yarın Elazığspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
İlk hazırlık maçını Süper Lig temsilcisi Kayserispor ile yapan ve rakibi ile 1-1 berabere kalan bordo-beyazlı ekipte Teknik Direktör İlhan Palut, hazırlık maçlarının takımın eksiklerini görmek ve bunları iyileştirmek adına önem taşıdığını söyledi.
Bordo-beyaz renklere sahip iki takımının karşılaşacağı mücadele yarın 17.30'da başlayacak.
- 18.7.2018 16:01
- Güncelleme: 19.7.2018 10:56
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LEVENT. NEDEN SAMSUNA HİÇ BÜYÜK MAÇ VERİLMİYOR.TÜRKİYENİN DENİZ KARA TİREN UÇAKLA SEYAHAT EDİLEN GÜZEL SAMSUNA .
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Hatayspor, Elazığspor ile hazırlık maçı yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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