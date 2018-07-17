Hatayspor, Tom'u renklerine bağladı
Spor Toto 1. Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor, Elazığspor’dan Wellington Brito da Silva'yı (Tom) renklerine bağladı.
Geçen sezon başarılı bir performans sergileyerek 28 maçta 8 gol atan Tom'un Hatayspor'a büyük katkı sağlayacağına inandığını belirten Hatayspor Sportif Direktörü Gökhan Zan, İstanbul'da gerçekleşen imza töreninde düşüncelerini paylaştı. İmza sonrası Tom'un Erzurum'daki kampa katılacağını ifade eden Zan, "Tom, uzun zamandır takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Orta sahanın farklı bölgelerinde etkili olabiliyor. Bu seneki hedeflerimize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Umarım her iki taraf için de hayırlı olur" dedi.
- 17.7.2018 17:21
- Güncelleme: 19.7.2018 11:02
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Guti'nin maaşı dudak uçuklattı!
Toplam 1
Yorum
orman bu yardımcı hoca olayı beşiktaşın futboluna yansır şenol hocayıda etkiler türk hocalar bu tarz olaylara alışık değil bütün sezon triplerde
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İsmail Çipe kovalıyor
Toplam 1
Yorum
harun dışında kaleci alınacaksa alınmasın ismail psv mamaçında çok iyi bir kaleci olduğunu kanıtladı bence. ismi gecenlerden çok daha iyi durumda
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Beşiktaş Damein Da Silva'nın peşine düştü
Toplam 2
Yorum
murat1903 bu sene tosic 5 mitroviç 4 vidayıda 22 sattık toplam 31 mıolyın kazanacaz ala ala bu adamımı alcaz ?
Hatayspor, Tom'u renklerine bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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