G.Birliği yenildi – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    G.Birliği yenildi

    G.Birliği yenildi
    G.Birliği, John Benjamin Toshack'ın çalıştırdığı 'ın Traktör Sazi takımına 3-2 yenildi. Kızılcahamam kampında oynanan maçta, başkent ekibinin gollerini yeni transfer attı.
    1. 10.7.2018
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