Adana derbisi 13. haftada oynanacak
Spor Toto 1. Lig’de Adana Demirspor ile Adanaspor 13. haftada karşılaşacak.
Adanaspor, ligin 1'inci haftasında sahasında T.Y. Elazığspor'u konuk ederken, Adana Demirspor, deplasmanda K.Karabükspor ile karşılaşacak.
Adana Demirspor ile Adanaspor ligin 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Adana derbisinde karşı karşıya gelecek.
Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak, 19 Mayıs 2019'da yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.
- 10.7.2018 16:16
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Altyapıdan 6 transfer
Toplam 7
Yorum
Elazığlı Elmas bois rapaic oguz kagan bir avrupa takımında olsa 10m eurodan asagı kapıyı açmazlar.Sadece fb değil tüm takımlarda gençleri görmek iste
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Beşiktaş'ın Avusturya kampı yarın başlayacak
Toplam 2
Yorum
CELAL RESMEN VODAFONE REKLAM TISORTUNU GIYMISLER , RENKLILER RENKLILER DIYE BIN LAF SAYAN BJK TARAFTARI BUNA NE DER ACABA COK ILGINC
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Fenerbahçe ilk etap çalışmalarını tamamladı
Toplam 1
Yorum
CELAL ILK ETAPI TAMAMLADIK FORVETIMIZ AHMETHAN DIYECEK KELIME YOK BUNUN USTUNE
Adana derbisi 13. haftada oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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