Adana derbisi 13. haftada oynanacak – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    derbisi 13. haftada oynanacak

    <a href="/index/adana?id=32e6278e-abcf-4733-8d63-157c8b6a8584" class="" rel="tag">Adana</a> derbisi 13. haftada oynanacak

    1. Lig’de Demirspor ile 13. haftada karşılaşacak.

    Hasan Doğan Milli Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki fikstür çekiminde ve Demirspor'un rakipleri belli oldu.
    , ligin 1'inci haftasında sahasında T.Y. 'u konuk ederken, , deplasmanda K.Karabükspor ile karşılaşacak.
    Demirspor ile Adanaspor ligin 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Adana derbisinde karşı karşıya gelecek.

    1. Lig'de yeni sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak, 19 Mayıs 2019'da yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.
    1. 10.7.2018 16:16
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