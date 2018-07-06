Stachowiak Denizlispor’da – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

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    Stachowiak Denizlispor’da
    Transferin hızlı ekibi , kalecisini Gazişehir'de buldu. Horozlar, son 3 sezondur kırmızı-siyahlılarda forma giyen Adam ile anlaştı. 32 yaşındaki deneyimli file bekçisi ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
    1. 6.7.2018
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