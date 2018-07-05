Horoz’da şov
Denizli, Ankaragücü’nden ayrılan Kamerunlu orta saha Mbamba’yı ve kiralık olarak Konya’dan genç stoper Abdülkerim Bardakçı’yı aldı
1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Denizli, Ankaragücü'nden Kibong Mbamba ile 1+1 yıllık imzaladı, Konya'dan Abdülkerim Bardakcı'yı da kiraladı. 2008'den beri Türkiye'de oynayan 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha, geçen sezon 16 maçta ter döktü. Geçen sezonu Samsunspor ve Giresunspor'da geçiren 23 yaşındaki Abdülkerim ise 33 maçta boy gösterdi.
ŞAMPİYON TAKIM
İMZA törenine katılan Başkan Mustafa Üstek, şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için kadrolarını güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı. Üstek, "Takımımız yeni sezonda daha güçlü hale gelecek. Artık şampiyon olacak bir takımı taraftarın karşısına çıkartacağız" dedi. Öte yandan iki futbolcunun da bugün Denizlispor'un Afyon'daki kampına katılacağı kaydedildi.
APOLET TAKMAK ONUN İŞİ!
MBAMBA, geçen sezon Ankaragücü'yle Süper Lig'e çıkmanın sevincini yaşarken, Konyaspor'da oynadığı dönemde ise Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu tattı.
4 YABANCI DAHA GELECEK
Denizlispor teknik direktörü Osman Özköylü, 4 yabancı alacaklarını belirtti. Özköylü, "Şu anda bir yabancı oyuncumuz var. 4 yabancı oyuncuyu kadromuza katacağız" diye müjde verdi.
- 5.7.2018
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için para arıyor
Toplam 2
Yorum
v para arıomus kım dedı sana ver diye donka okadar gene başlarsın falanca firaday diye almayın birşey
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Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Enda Çok şanslı bir adam yeryüzündeki en güzel takım ve bunun mimarı olan en iyi koçla çalışacak.
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Toplam 1
Yorum
Bence Eger rakamla dogrusa göndermel lazim 25-29 yasinda baska oyuncu gelsin
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