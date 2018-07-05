Horoz’da şov – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Horoz’da şov

    Horoz’da şov

    Denizli, Ankaragücü’nden ayrılan Kamerunlu orta saha Mbamba’yı ve kiralık olarak ’dan genç stoper Abdülkerim Bardakçı’yı aldı

    1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Denizli, Ankaragücü'nden Kibong Mbamba ile 1+1 yıllık imzaladı, 'dan Abdülkerim Bardakcı'yı da kiraladı. 2008'den beri Türkiye'de oynayan 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha, geçen sezon 16 maçta ter döktü. Geçen sezonu ve Giresunspor'da geçiren 23 yaşındaki Abdülkerim ise 33 maçta boy gösterdi.

    ŞAMPİYON TAKIM
    İMZA törenine katılan Başkan Mustafa Üstek, şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için kadrolarını güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı. Üstek, "Takımımız yeni sezonda daha güçlü hale gelecek. Artık şampiyon olacak bir takımı taraftarın karşısına çıkartacağız" dedi. Öte yandan iki futbolcunun da bugün Denizlispor'un Afyon'daki kampına katılacağı kaydedildi.

    APOLET TAKMAK ONUN İŞİ!
    MBAMBA, geçen sezon Ankaragücü'yle 'e çıkmanın sevincini yaşarken, 'da oynadığı dönemde ise şampiyonluğunu tattı.

    4 YABANCI DAHA GELECEK
    Denizlispor teknik direktörü , 4 yabancı alacaklarını belirtti. Özköylü, "Şu anda bir yabancı oyuncumuz var. 4 yabancı oyuncuyu kadromuza katacağız" diye müjde verdi.

    1. 5.7.2018
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