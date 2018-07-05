Horoz’da şov

1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Denizli, Ankaragücü'nden Kibong Mbamba ile 1+1 yıllık imzaladı, Konya'dan Abdülkerim Bardakcı'yı da kiraladı. 2008'den beri Türkiye'de oynayan 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha, geçen sezon 16 maçta ter döktü. Geçen sezonu Samsunspor ve Giresunspor'da geçiren 23 yaşındaki Abdülkerim ise 33 maçta boy gösterdi.



ŞAMPİYON TAKIM

İMZA törenine katılan Başkan Mustafa Üstek, şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için kadrolarını güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı. Üstek, "Takımımız yeni sezonda daha güçlü hale gelecek. Artık şampiyon olacak bir takımı taraftarın karşısına çıkartacağız" dedi. Öte yandan iki futbolcunun da bugün Denizlispor'un Afyon'daki kampına katılacağı kaydedildi.



APOLET TAKMAK ONUN İŞİ!

MBAMBA, geçen sezon Ankaragücü'yle Süper Lig'e çıkmanın sevincini yaşarken, Konyaspor'da oynadığı dönemde ise Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu tattı.



4 YABANCI DAHA GELECEK

Denizlispor teknik direktörü Osman Özköylü, 4 yabancı alacaklarını belirtti. Özköylü, "Şu anda bir yabancı oyuncumuz var. 4 yabancı oyuncuyu kadromuza katacağız" diye müjde verdi.