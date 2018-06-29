İbrahim Akın 1 yıl daha Altay’da
7 yıl aradan sonra Süper Lig hedefiyle Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Altay'da İbrahim Akın belirsizliği sona erdi ve 1 yıllık anlaşma sağlandı.
Siyah-beyazlı forma ile 3. Lig'de 7 gol atan, 2. Lig'de ise geçen sezon 3 kez rakip fileleri sarsıp şampiyonluk yolunda büyük katkısı olan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Yuvam" dediği Altay'da kalmaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyledi. "Altayımız, mazisi ve temsil ettiği değerler gibi büyük hedeflere koşup hak ettiği Süper Lig'e ulaşacak" diyen Akın, "Bu hedefe ulaşılmasında benim de katkımın olması en büyük dileğim. Bugüne kadarki görüşmelerimizde tarafımdan kaynaklanan bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Bu süreçte meydana gelen bilgi kirliliğinden ötürü tüm camiamızdan özür dilerim. Açılan bu yeni sayfa Altayımız için hayırlı olsun. Kulüp Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu ile Sportif Direktörümüz Özden Töraydın büyük bir sorumluluk ve önemli bir görev üstlendiler. Bugüne kadar üstüne düşen görevi fazlasıyla yapan başkanımız, oyuncu arkadaşlarım ve büyük taraftarımız, camiamızın hak ettiği başarıların teminatı olacaktır" şeklinde konuştu.
- 29.6.2018 11:04
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Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
İbrahim Akın 1 yıl daha Altay’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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