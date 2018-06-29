İbrahim Akın 1 yıl daha Altay’da – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    1 yıl daha Altay’da

    <a href="/index/ibrahim-akin?id=d3c9612c-99a3-41b1-8fc1-4119571c6c0c" class="" rel="tag">İbrahim Akın</a> 1 yıl daha Altay’da

    7 yıl aradan sonra hedefiyle 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Altay'da belirsizliği sona erdi ve 1 yıllık anlaşma sağlandı.

    1. Lig'e yükselen Altay, tecrübeli ismi ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Altyapısından yetiştiği kulübüne 12 yıl sonra dönerek önce 3. Lig'de, son olarak da 2. Lig'de üst üste 2 şampiyonluk yaşayan usta krampon, kulüp Başkanı ve ile bir araya gelerek 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

    Siyah-beyazlı forma ile 3. Lig'de 7 gol atan, 2. Lig'de ise geçen sezon 3 kez rakip fileleri sarsıp şampiyonluk yolunda büyük katkısı olan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Yuvam" dediği Altay'da kalmaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyledi. "Altayımız, mazisi ve temsil ettiği değerler gibi büyük hedeflere koşup hak ettiği 'e ulaşacak" diyen Akın, "Bu hedefe ulaşılmasında benim de katkımın olması en büyük dileğim. Bugüne kadarki görüşmelerimizde tarafımdan kaynaklanan bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Bu süreçte meydana gelen bilgi kirliliğinden ötürü tüm camiamızdan özür dilerim. Açılan bu yeni sayfa Altayımız için hayırlı olsun. Kulüp Başkanımız ile Sportif Direktörümüz Özden Töraydın büyük bir sorumluluk ve önemli bir görev üstlendiler. Bugüne kadar üstüne düşen görevi fazlasıyla yapan başkanımız, oyuncu arkadaşlarım ve büyük taraftarımız, camiamızın hak ettiği başarıların teminatı olacaktır" şeklinde konuştu.


    1. 29.6.2018 11:04
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