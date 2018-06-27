Gençlerbirliği'nin yenileri antrenmanda – Fotomaç – 27 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'nin yenileri antrenmanda

    Gençlerbirliği'nin yenileri antrenmanda

    1. Lig ekiplerinden , yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor.

    Başkent temsilcisinin bugünkü antrenmanına yeni transferler ve kaleci Hakan Arıkan da katıldı.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

    Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman tempolu koşuyla tamamlandı.

    1. 27.6.2018 23:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gençlerbirliği'nin yenileri antrenmanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN