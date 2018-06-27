Gençlerbirliği'nin yenileri antrenmanda
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor.
Başkent temsilcisinin bugünkü antrenmanına yeni transferler Bekir Yılmaz ve kaleci Hakan Arıkan da katıldı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman tempolu koşuyla tamamlandı.
- 27.6.2018 23:41
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Eren gitmiyor!
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Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
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MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
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İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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