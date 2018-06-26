Mehmet Sedef bitti – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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HEPSİ
    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    bitti

    <a href="/index/mehmet-sedef?id=7ac5f16f-1a39-4562-b5a5-5746315a7743" class="" rel="tag">Mehmet Sedef</a> bitti
    1. Lig'in yeni ekiplerinden , Ümraniyespor'dan 30 yaşındaki sol bek/stoper 'i kadrosuna kattı. Ümraniye yönetimi ile bir araya gelen imza sonrası, "'da başarılı olacağıma inandığım için geldim" dedi.
    1. 26.6.2018
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