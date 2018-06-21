Samsunspor’da Taner Taşkın dönemi – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
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    ’da dönemi

    <a href="/index/samsunspor?id=2c545305-9730-4028-b51d-8b23ff4de92f" class="" rel="tag">Samsunspor</a>’da <a href="/index/taner-taskin?id=d194567f-6215-4965-8590-549bb6b120d5" class="" rel="tag">Taner Taşkın</a> dönemi

    Kulübü, Teknik Direktör ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    , Teknik Direktör için Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Başkan İsmail Uyanık ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu imza töreninde, ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
    İmza töreninde konuşan Taner Taşkın, "Daha önce çalıştırdığım takımlardan 2 tane şampiyonluk yaşadım. İnşallah 3. apoleti de burada takmak istiyorum" dedi. 'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Taşkın, "Yabancısı olduğum bir camia değil, daha önce de burada yardımcı hocalık da yaptım. İnşallah bu birliktelikte bir şampiyonluk çıkacaktır. Daha önce çalıştırdığım takımlardan 2 tane şampiyonluk yaşadım. İnşallah 3'ncü apoleti de burada takmak istiyorum. Zor bir görev aldık. Camianın büyüklüğünü biliyorum. Bu stresi kaldırabilecek güçteyiz. Daha önce burada çıraklığımı yaşadım. Allah izin verirse bu sene ustalığımı yaşamak istiyorum" diye konuştu.

    Taşkın: "Güçlü bir Samsunspor için buradayız"
    Transfer konusunda da açıklama yapan Taşkın, "Burada bulunan oyuncu grubu ile benim kendi kafamdaki oyuncu grubunu birleştireceğiz, ortak bir noktada buluşacağız. Burada doğru bir takım çıkartmaya çalışacağız. Buraya yakışır bir oyuncu grubu getirmeye çalışacağız. İnce eleyip, sık dokuyacağız. Ben kendi bildiğim oyuncuyu da scout ekibiyle paylaşacağım. Burada samimi bir hava var. Güçlü bir Samsunspor için buradayız. Bu liglerde ben 2 tane şampiyonluk yaşadım. İnşallah en şanslısını da burada yaşayacağım. Buranın şampiyon olmasını çok istiyorum" şeklinde konuştu.

    Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık da yeni teknik direktör Taner Taşkın'ın kulübe hayırlı olması temennisinde bulundu.
    1. 21.6.2018 15:19
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