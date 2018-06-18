Altay'da ilk takviye savunmaya

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce prensip anlaşmasına varılan ve sağlık kontrolünden geçen Ivanov'un kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya geldiği belirtildi. Ivanov'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ivanov, yaptığı açıklamada, Altay'a yeni şampiyonluklar yaşatmak için geldiğini kaydetti.