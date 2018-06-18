Altay'da ilk takviye savunmaya
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, ülkesindeki Beroe Stara Zagora takımında forma giyen Bulgar savunma oyuncusu Ivan Ivanov'u kadrosuna dahil etti.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce prensip anlaşmasına varılan ve sağlık kontrolünden geçen Ivanov'un kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya geldiği belirtildi. Ivanov'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ivanov, yaptığı açıklamada, Altay'a yeni şampiyonluklar yaşatmak için geldiğini kaydetti.
- 18.6.2018 23:14
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
Altay'da ilk takviye savunmaya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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