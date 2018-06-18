Altay'da ilk takviye savunmaya – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    'da ilk takviye savunmaya

    Altay'da ilk takviye savunmaya

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , ülkesindeki Beroe Stara Zagora takımında forma giyen Bulgar savunma oyuncusu 'u kadrosuna dahil etti.

    Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce prensip anlaşmasına varılan ve sağlık kontrolünden geçen Ivanov'un kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya geldiği belirtildi. Ivanov'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Ivanov, yaptığı açıklamada, Altay'a yeni şampiyonluklar yaşatmak için geldiğini kaydetti.

    1. 18.6.2018 23:14
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