Altınordu'dan ayrılan futbolcular büyük ilgi gördü – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    'dan ayrılan futbolcular büyük ilgi gördü

    Altınordu'dan ayrılan futbolcular büyük ilgi gördü

    Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off'u averajla kaçıran 'nun yollarını ayırdığı futbolcular başka kulüpler tarafından büyük ilgi gördü.

    İzmir ekibinde sözleşmesi sona eren gurbetçi sol kanat , bir üst lige yükselerek Süper Lig temsilcisi Sivasspor'la anlaştı. 'da kaptanlık görevini üstlenen ancak gençlerin önünü açmak için yuvadan ayrıldığını belirten orta saha oyuncusu Serkan Göksu, 1'inci Lig'de Play-Off oynayan Ümraniyespor'la el sıkıştı.

    Kırmızı-lacivertlilerle sözleşmesi sona eren isimlerden sağ bek Uğur Arslan Kuru, yine aynı ligden Giresunspor'un yolunu tuttu. Teknik heyetin yola devam etmeme kararı aldığı ön libero Deniz Vural ise yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Denizlispor'la prensip anlaşmasına vardı. Yönetimin yeniden anlaşmak istediği forvet Mirkan'a da 1'inci Lig'den pek çok kulübün talip olduğu öğrenildi. Takımdan ayrılan oyuncular boşta kalma korkusu yaşamadan yeni kulüplerini şimdiden buldu.

    1. 16.6.2018 14:09
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