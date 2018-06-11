Altınordu altyapısı Avrupa'da gururlu – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    altyapısı 'da gururlu

    <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a> altyapısı <a href="/index/avrupa?id=d34d906b-ef3c-4435-abb8-bf3ee125cab7" class="" rel="tag">Avrupa</a>'da gururlu

    altyapısında U17 takımının 'da katıldığı Mundial De Clubes'de (Dünya Kulüpler Kupası) Barcelona gibi bir devi saf dışı bırakmasının ardından ekibi de Wanda Cup'ta alkış aldı.

    , 'nın en iyi 14 yaş ekiplerinin katıldığı 'da düzenlenen organizasyonda 'nın ünlü ekibi 'un takımını 1-0, İngiliz Liverpool'u 3-0 ve 1-0, Portekiz'den 'yı ise 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

    Gruptan çıkma şansını Porto'dan son anlarda yediği golle kaybeden kırmızı-lacivertli gençler, grubu beşinci, turnuvayı ise dokuzuncu bitirdi. 'yu 3-2'lik skorlarla mağlup eden Porto ile organizasyonda final oynadı. 'daki turnuvalara çıkarma yapan temsilcisinin U11 takımı ise 'da katıldığı Cup'ta turnuvayı 7'nci bitirirken, Süleyman Emre İtir, "En İyi Kaleci" ödülünü aldı.

    1. 11.6.2018 12:50
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