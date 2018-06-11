Altınordu altyapısında U17 takımının İspanya'da katıldığı Mundial De Clubes'de (Dünya Kulüpler Kupası) Barcelona gibi bir devi saf dışı bırakmasının ardından U14 ekibi de Wanda Cup'ta alkış aldı.
Altınordu U14 takımı, Avrupa'nın en iyi 14 yaş ekiplerinin katıldığı İspanya'da düzenlenen organizasyonda İtalya'nın ünlü ekibi Juventus'un U14 takımını 1-0, İngiliz Liverpool'u 3-0 ve 1-0, Portekiz'den Benfica'yı ise 1-0'lık skorlarla mağlup etti.
Gruptan çıkma şansını Porto'dan son anlarda yediği golle kaybeden kırmızı-lacivertli gençler, grubu beşinci, turnuvayı ise dokuzuncu bitirdi. Altınordu'yu 3-2'lik skorlarla mağlup eden Porto ile Atletico Madrid organizasyonda final oynadı. Avrupa'daki turnuvalara çıkarma yapan İzmir temsilcisinin U11 takımı ise Hollanda'da katıldığı Rotterdam Cup'ta turnuvayı 7'nci bitirirken, Süleyman Emre İtir, "En İyi Kaleci" ödülünü aldı.
- 11.6.2018 12:50
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
Altınordu altyapısı Avrupa'da gururlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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