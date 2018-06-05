Özen Samsun’a – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Özen ’a

    Özen Samsun’a
    Eski günlerine dönmek isteyen Samsunspor'da çalışmaları sürüyor. Başkanlığa İsmail Uyanık'ın seçildiği kırmızı- beyazlılar, futbol direktörlüğü için Önder Özen'le prensipte anlaştı. Uyanık'ın bir süredir temasta olduğu Özen ile detayları görüşmek için bugün 'da bir araya geleceği öğrenildi.
    1. 5.6.2018
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