Altay atakta
İzmir ekibinin, Sivasspor’un 31 yaşındaki Ganalı savunmacısı John Boye ve A. Gücü’nün Belaruslu orta sahası Putsila’yı gündemine aldığı öğrenildi.
PUTSİLA İLE SÖZ KESİLDİ
Orta sahasını da güçlendirmek isteyen Altay, Ankaragücü'nde forma giyen Anton Putsila'yı listesine aldı. Sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Belaruslu oyuncu ile söz kesildiği ve Başkent ekibiyle anlaşamaması halinde imzaların atılacağı öğrenildi. Geçen sezon A. Gücü formasıyla Süper Lig'e çıkan tecrübeli oyuncu; 25 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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