Altay atakta – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    atakta

    Altay atakta

    ekibinin, ’un 31 yaşındaki Ganalı savunmacısı ve A. Gücü’nün orta sahası Putsila’yı gündemine aldığı öğrenildi.

    Teknik direktör arayışlarını sürdüren Altay, transfer çalışmalarına da başladı. 7 sezon sonra yükseldiği Spor Toto 1. Lig'de kalmak isteyen ekibi, Sivasspor forması giyen Ganalı stoper John Boye'a kanca attı. Siyah-beyazlıların, 'de geçen sezon 9 maçta görev yapan 31 yaşındaki savunmacıyla anlaşma zemini aradığı ifade edildi

    PUTSİLA İLE SÖZ KESİLDİ
    Orta sahasını da güçlendirmek isteyen Altay, Ankaragücü'nde forma giyen Anton Putsila'yı listesine aldı. Sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Belaruslu oyuncu ile söz kesildiği ve Başkent ekibiyle anlaşamaması halinde imzaların atılacağı öğrenildi. Geçen sezon A. Gücü formasıyla Süper Lig'e çıkan tecrübeli oyuncu; 25 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
    1. 1.6.2018
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