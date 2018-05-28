Gazişehir’de imza zamanı – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Gazişehir’de imza zamanı

    Gazişehir’de imza zamanı
    1. Lig ekiplerinden Gazişehir 'da iç transfer görüşmeleri önümüzdeki hafta başlayacak. Yeni sezon planlaması için Başkan Adil Sani Konukoğlu'nun yurt dışından dönmesi bekleniyor. Pazartesi günü 'e gelecek Konukoğlu, önce yeni hoca konusunu çözecek. Daha sonra da sözleşmesi devam eden ve sona erecek 14 futbolcu ile görüşme gerçekleştirecek.
    1. 28.5.2018
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