Elazığspor Kulübünün yeni başkanı Parlakyıldız
Elazığspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Mehmet Parlakyıldız seçildi.
Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Mehmet Parlakyıldız, Burak Çiftçioğlu ve Necati Erdem'in aday olduğu olağanüstü genel kurulda kısa süreli tartışma yaşandı.
Burak Çiftçioğlu, haksızlık olduğunu savunarak, salonu terk etti.
Daha sonra faaliyet raporunun okunmasının ardından yapılan oylamada, 148 delegeden 116'sının oyunu alan Mehmet Parlakyıldız, başkan seçildi.
Tüm delege ve taraftarlara teşekkür eden Parlakyıldız, sıkıntılar karşısında azimli olacaklarını dile getirerek, "İnşallah, bundan sonraki bayrak yürüyüşümüzde aldığımız bayrağı daha ileriye taşıyacağız. İnşallah bu borcu sıfırlayacağız, Elazığspor'u layık olduğu yerlere taşıyacağız." diye konuştu.
Eski başkan Sedat Karataş da iki yıl Elazığspor'a hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.
Yeni gelen yönetime Elazığ'ın tüm paydaşlarının ve tüm taraftarların sahip çıkacağını düşündüğünü kaydeden Karataş, "Elazığımıza hayırlı olsun diyorum. Artık borçlarla değil kupalarla ve şampiyonluklarla anılmasını diliyorum. Yeni gelen yönetimi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Büyük Elazığspor taraftarına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
- 26.5.2018 19:47
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Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
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Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
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Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
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